Çilimli'de koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çilimli'de koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Çilimli'de koordinasyon toplantısı yapıldı

6 saat önce

Çilimli Kaymakamlığı, Kaymakamlık toplantı salonunda ilgili müdürlüklerin katılımları ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Çilimli'de koordinasyon toplantısı yapıldı, System.String[]

Çilimli Kaymakamlığı, Kaymakamlık toplantı salonunda ilgili müdürlüklerin katılımları ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.


Çilimli'de kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu kuruldu. Kurulun ilk toplantısın Çilimli'de Kaymakamlık Toplantı salonunda Çilimli Kaymakamı Onur Şan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Kadına Yönelik Şiddetin olası sebepleri ve şiddeti önlemek maksadıyla ne gibi tedbirler alınabileceği hususları konuşuldu. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu ilçede kadına şiddetin azaltılması için çalışmalarını düzenli olarak devam ettirecek. - DÜZCE

Kaymakamlık, Onur Şan, Çilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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