Son Dakika Haberleri: Çilimli'de Öğrenciler "Öncelik Yayanın" Dediler

Çilimli'de Öğrenciler "Öncelik Yayanın" Dediler

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi için başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması kapsamında Çilimli İlçesi'nde ki öğrenciler sürücülere broşür dağıttılar.

Çilimli'de Öğrenciler
İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi için başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması kapsamında Çilimli İlçesi'nde ki öğrenciler sürücülere broşür dağıttılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla 81 ile genelge gönderdi ve ülke genelinde aynı anda uygulamanın başlamasını istedi. Çilimli İlçesi'nde de öğrenciler Çilimli İlçe Emniyet Amiri Zikrullah Yücel öncülüğünde polis yeleği giyerek sürücülerin daha duyarlı olmaları için broşür dağıttılar. Öncelik hayatın öncelik yayanın projesi sürücülerin yayalara yol vermesini ve yaya haklarına saygılı olmalarını ön görüyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı, Çilimli, Güncel
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