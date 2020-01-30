Çilimli Gençlik Merkezi'nden Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çilimli Gençlik Merkezi'nden Elazığ'a yardım - Son Dakika

Çilimli Gençlik Merkezi'nden Elazığ'a yardım

6 saat önce

Çilimli Gençlik Merkezi tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için "Siz üşürseniz biz donarız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan battaniye, kışlık giysi ve gıda yardımı bölgeye gönderildi.

Çilimli Gençlik Merkezi'nden Elazığ'a yardım, System.String[]

Çilimli Gençlik Merkezi tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için "Siz üşürseniz biz donarız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan battaniye, kışlık giysi ve gıda yardımı bölgeye gönderildi.


Çilimli'de ki yardım kampanyasına, vatandaşlar da büyük destek verdi. Özellikle kampanyaya küçük yaştaki çocukların ve gençlerin verdiği destek oldukça duygulu anlar yaşattı. Çilimli Gençlik Merkezinde toplanan yardımlar; kurum personelleri tarafından paketlenip Düzce Belediyesi yardım tırına teslim edilerek Elazığ'a gönderildi.


Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gülay Ercan, depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Bizler de 1999 yılında ilimizde 2 büyük depremi yaşayan insanlar olarak depremde zarar gören vatandaşlarımız için hemen deprem gecesi 'Siz Üşürseniz Biz Donarız' sloganıyla yardım kampanyası başlattık. Kampanyamızda toplamış olduğumuz kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemelerini Düzce Belediyesi yardım tırına teslim ederek Elazığ'a gönderdik. Millet olarak bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyasına çocuğundan yaşlısına herkes bu seferberliğe ortak oldu. Bu seferberliğe katılan her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu tür durumlarda insanlarımız her şeyi bir kenara bırakıp anında kenetlenebiliyor. Bu da milletimizin asla parçalanamayacağının, bir olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Sivrice, Çilimli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
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