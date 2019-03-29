Son Dakika Haberleri: Çilimli Myo "Kariyer Günleri" Kapsamında Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor

Çilimli Myo "Kariyer Günleri" Kapsamında Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor

33 dakika önce

Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu, (MYO) başlattığı "Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında; liseleri ziyaret ederek, üniversite adaylarını bilgilendirici seminerler düzenliyor.

Çilimli Myo
Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu, (MYO) başlattığı "Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında; liseleri ziyaret ederek, üniversite adaylarını bilgilendirici seminerler düzenliyor.

Düzce Üniversitesi ve Meslek Yüksekokulu, tanıtım amacıyla "Paydaş Olduğumuz Değerlerimiz, Geleceğimiz Geleceğiniz, Misyonunuz ve Misyonumuz" konulu buluşmalarının ikincisinde, Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Düzce Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencilere, üniversite seçiminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında tavsiyelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler aktaran Çilimli Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları; kampüs ve öğrencilere sunulan sosyal, kültürel, bilimsel ve mesleki kariyer konusunda öğrencilere yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Program sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Berğut, Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarına teşekkür etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Çilimli, Güncel
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