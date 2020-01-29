"Çilingir Çetesi" üyeleri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çilingir Çetesi' üyeleri tutuklandı - Son Dakika

"Çilingir Çetesi" üyeleri tutuklandı

6 saat önce

Kağıthane'de girdikleri bir iş yerinin kasasından 250 bin TL değerinde altın çalarak polise yakalanan Gürcü 6 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de girdikleri bir iş yerinin kasasından 250 bin TL değerinde altın çalarak polise yakalanan Gürcü 6 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de 11 Ocak Cumartesi günü avukatlık bürosu olarak kullanılan bir iş yerine giren şüpheliler büroda bulunan çelik kasayı olduğu yerde açtıktan sonra içerisindeki 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karışmıştı. Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen Lasha G. (40), Avtandıl G. (37), Temur K. (34), Guram G. (36), Zura G. (41) ile Şalva D. (34) isimli şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmış ve şüphelilerin kaçış güzergahında 10 günlük inceleme yapmıştı. Ekiplerce takibe alınan şüphelilerden 3'ü 27 Ocak Cumartesi günü Kadıköy'de, diğer 3 şüpheli ise Fatih'teki adreslerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelileri sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
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