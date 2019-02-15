Çilingir Evinde Ölü Bulundu
56 dakika önce
MARMARİS'te çilingirlik yapan Şeref Dede (26), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
MARMARİS'te çilingirlik yapan Şeref Dede (26), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Marmaris
'te yaşayan Şeref Dede, bu sabah telefonlara cevap vermeyince meraklanan arkadaşları kontrol için, Beldibi
Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde Şeref Dede'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan kontrolde Dede'nin öldüğü belirlendi.
Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Şeref Dede'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Dede'nin arkadaşları, cenaze evden çıkartılırken sinir krizi geçirdi. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:11 Kaynak: DHA
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