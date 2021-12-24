Son dakika haberleri: Çilingirle açılan evde cenazesini buldular...Teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi - Son Dakika

Çilingirle açılan evde cenazesini buldular...Teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Otelin teknik müdürü evinde ölü bulundu, yapılan incelemede evde içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde Teknik Müdür olarak çalışan şahıs evinde ölü bulundu. Evde yapılan inceleme ve komşularının verdiği bilgiler doğrultusunda evdeki ağır içki kokusu ve içki yapımında kullanılan malzemelerin bulunması ölümün el yapımı içkiden olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı bir otelin Teknik Müdürü olduğu bildirilen Ahmet Gençler, Sarılar Mahallesi 3054 sokak no 16 adresinde tek başına yaşadığı evinde ölü vaziyette bulundu. Yakınlarının 3-4 gündür kendisinden haber alamadıklarını, telefonlarına cevap vermediğini belirterek Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna başvurması üzerine jandarma harekete geçti. Ahmet Gençler'in tek başına yaşadığı daireye gelen jandarma ekipleri, zile basıp kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmayınca, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Kapının açılmasıyla etrafa içki kokusu yayılırken, talihsiz adamın cansız bedeni yerde yatar vaziyette bulundu.

Ahmet Gençler'in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evde el yapımı içki ve alkol ele geçirildi

Ahmet Gençler'in komşuları, Gençler'in evinde içki yaptığını ve yaptığı içkiyi içtiğini belirtirken, şahsın evinde el yapımı içki, içki yapımında kullanılan alkol bidonları ve aroma ele geçirildi. Komşularının verdiği bilgi ve ele geçirilen malzemeler nedeniyle Ahmet Gençler'in el yapımı içkiden dolayı ölmüş olabileceğiihtimali değerlendiriliyor.