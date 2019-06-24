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Çilingirliği yarım asırdan fazla süredir sürdürüyor

30 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, 1963 yılında başladığı çilingirlik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Çilingirliği yarım asırdan fazla süredir sürdürüyor, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, 1963 yılında başladığı çilingirlik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.
Mesleği yaptığı 56 yılda birçok çırak yetiştiren Yılmaz'ın yanında artık çırak bulunmuyor.
Yılmaz, AA muhabirine, yanında çalıştıktan sonra kendi dükkanını açan 10'a yakın kişi bulunduğunu söyledi.
Eski çıraklarının hala gelip kendisine hürmet gösterdiklerini dile getiren Yılmaz, "Artık çırak yetişmiyor bu meslekte. Eskiler yeniyi, yeniler eskiyi anlamıyor." dedi.
Yıllarını bu mesleğe verdiğini ancak artık herkesin anahtarcı olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bu iş ustalık işiydi fakat şimdi herkes her işi yaptığı için bu meslek de artık kaybolmaya başladı. Geçenlerde bir yere gittim, yoldan geçerken anahtar işareti dikkatimi çekti, bakayım dedim. Sucu anahtarcılık yapıyor. ya da bir makine koyan ama onun dışında her şey satan adamlar 'anahtarcıyım' diye geçiniyor." ifadelerini kullandı.
Bu işte en önemli değerin dürüstlük olduğunu vurgulayan Hüseyin Yılmaz, "İnsanlar bize mallarını emanet ediyor. Evlerinin, arabalarının anahtarlarını bizlere veriyor. Siz ve yanınızda çalıştırdıklarınız bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olmalıdır. Aksi takdirde size olan güven azalır ve iş yapamaz hale gelirsiniz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:24 Kaynak: AA
Yılmaz Artık, Bafra, Samsun, Güncel
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