Üye Girişi
Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

27.07.2021 00:57
Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen Eren-14 Cilo Operasyonu'nda Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen Eren-14 Cilo Operasyonu'nda Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren-14 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "25 Temmuz 2021 günü Yüksekova ilçesi Cilo Buzul Dağları mevkiinde tespit edilen 2 adet mağara içerisinde yapılan aramada operasyonlarda öldürüldüğü değerlendirilen 1 bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset (kemik ve elbise parçaları), 1 adet 60 mm havan, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 168 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet Kaleşnikof hücum yeleği, 1 adet yeşil renkli pantolon, 1 adet yeşil renkli gömlek, 1 adet puşi, 1 çift ayakkabı, 1 adet piknik tüpü, 1 top bakır kablo, 1 top elektrik kablosu, 1 adet Dragunov (Kanas) kullanım talimatı, 1 adet Zagros mesafe tablosu çizelgesi, 1 adet telefon şarj kablosu, 1 adet 36 volt akü, 1 adet pil şarj cihazı, 1 top dağcı ipi, 1 adet kırmızı renkli cüzdan, 3 adet orta boy pil, 1 adet küçük boy pil, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği icra yayı, 1 adet el feneri bataryası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova, Mühimmat, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sözleri gündeme bomba gibi düşen CHP'li Özcan'ı terse düşürecek suçlama: Evinde sigortasız mülteci çalıştırdı 00:47 Sözleri gündeme bomba gibi düşen CHP'li Özcan'ı terse düşürecek suçlama: Evinde sigortasız mülteci çalıştırdı Hande Erçel-Kerem Bürsin çifti, sette öpüşürken hayranlarına yakalandı 00:04 Hande Erçel-Kerem Bürsin çifti, sette öpüşürken hayranlarına yakalandı Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik 23:51 Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü 22:47 Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi 22:12 Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi 48 yaşındaki Seray Sever, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı 21:21 48 yaşındaki Seray Sever, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi 18:03 "Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:23 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu
17:07 Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste
17:06 Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
16:56 İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı
16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı
16:37 Böyle nikah töreni görülmedi! Gelin ve damat istedi, korona tedavisi gören belediye başkanı kırmadı
16:32 Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti
16:23 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor
16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu
DEVA Partisi'nde dikkat çeken hareketlilik! Babacan'ın A takımı yeniden şekillendi DEVA Partisi'nde dikkat çeken hareketlilik! Babacan'ın A takımı yeniden şekillendi         
00:51
Kız istemeye giden genç, müstakbel kayınbabasını kırmadı! Takım elbiseyle kaportayı kontrol etti Kız istemeye giden genç, müstakbel kayınbabasını kırmadı! Takım elbiseyle kaportayı kontrol etti         
00:31
Fatih Terim, yeni sezonda Luyindama'yı takımda görmek istemiyor Fatih Terim, yeni sezonda Luyindama'yı takımda görmek istemiyor         
00:00
Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı         
23:28
Eski eşine Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var         
22:42
Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı         
22:06
Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı         
20:51
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 02:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cilo Buzul Dağları'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement