Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni morga alındı - Son Dakika
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Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni morga alındı

18.07.2023 15:16

Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düşerek kaybolan 2 kişinin cesedi bulunarak hastane morguna alındı. Aydın ve Koç'un cenazeleri bölgeden helikopter alınarak Hakkari il merkezine getirildi. Buradan ambulansa teslim edilen cenazeler, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna alındı.

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni morga alındı

18.07.2023 15:05:27 Hakkari/ Asayiş/ 20230718AW937734

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IHAAW145829-ASA/18-07-2023

- Cilo buzullarında kaybolan 2 kişinin cansız bedeni morga alındı

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya - Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düşerek kaybolan 2 kişinin cesedi bulunarak hastane morguna alındı.

Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura düşen 4 kişiden 2'si ilk gün sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın'ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü. Bugün de sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda Hakime Koç ve Mehmet Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın ve Koç'un cenazeleri bölgeden helikopter alınarak Hakkari il merkezine getirildi. Buradan ambulansa teslim edilen cenazeler, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna alındı.

Kaynak: İHA
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Hakkari, Güncel, Son Dakika

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