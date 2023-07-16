Cilo Dağı'nda buzul kırıldı: 4 kişi çukura düştü - Son Dakika
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Cilo Dağı'nda buzul kırıldı: 4 kişi çukura düştü

16.07.2023 15:32

Hakkari'deki Cilo Dağı'nda buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grup, buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, olay yerini helikopterle inceliyor.

Cilo'da buzul kırıldı: 4 kişi oluşan çukura düştü

HAKKARİ - Hakkari'deki Cilo Dağı'nda yer alan buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grup, buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cilo Dağı'ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo'da buzulların üzerinde yürümeye başlayan Gülay Avcu, Mehmet Aydın, Hakime Koç ve Kemal Avcu, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştüler. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ihbarın kendilerine ulaştığını ve helikopterle buzul bölgesinde olduklarını söyledi. Akbıyık, "Olayın yaşandığı bölgeyi havadan inceliyoruz. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerimiz bölgede" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Cilo Dağı'nda buzul kırıldı: 4 kişi çukura düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cilo Dağı'nda buzul kırıldı: 4 kişi çukura düştü - Son Dakika
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