Cilo Dağı'nda Zirve Yaptılar, Dönüşte Helikopterle Alındılar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Doğa Tutkunları Kulübü'nün organizasyonuyla, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18 dağcı, bölgedeki dağların turizme kazandırılmasına dikkat çekmek için 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Doğa Tutkunları Kulübü'nün organizasyonuyla, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18 dağcı, bölgedeki dağların turizme kazandırılmasına dikkat çekmek için 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. 4 gün kamp kuran dağcılar, dönüş yolunda aşırı soğuk nedeniyle helikopterle Dağlıca bölgesine ulaştırıldı.



Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Doğa Tutkunları Kulübü'nün organizasyonuyla, Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelen 18 dağcı, 4 bin 135 rakımlı Cilo dağının Reşko zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı bölgede dağcılar, 10 saat süren zorlu tırmanışta Reşko zirvesine ulaşmayı başardı. 4 gece bölgede kamp kuran dağcılar, Hakkari dağlarına hayran kaldıklarını dile getirdi. Dağcılar, dönüş yolunda askeri helikopterle Dağlıca bölgesine indirildi.



'AMAÇ, BÖLGEDEKİ DAĞLARI TURİZME KAZANDIRMAK'



Organizasyonu düzenleyen Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü Başkanı Kahraman Aytan,Türkiye'de rakımı en yüksek ikinci dağ olan Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Zaman zaman çığların indiği bölgelerde çok zorlandık. Eksi 30 derecede tırmanışımızı gerçekleştirdik. Zirve yaptıktan sonra bölgede 4 gün kamp kurduk.



Amacımız, buradaki dağları turizme kazandırmak. Aşırı soğuklar nedeniyle dönüş yolunda askeri helikopterle Dağlıca'ya geldik" dedi.



- Ksekova

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