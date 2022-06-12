Cilo Dağları manzarasıyla dolunay mest etti - Son Dakika
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Cilo Dağları manzarasıyla dolunay mest etti

12.06.2022 10:12

- Dolunayın bulutlarlar ile kızıl rengiyle mest etti Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde bulutlar arasında geçen ayın dolunay şekliyle Cilo dağlarının arkasında kaybolması kendine hayran bıraktı.

- Dolunayın bulutlarlar ile kızıl rengiyle mest etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde bulutlar arasında geçen ayın dolunay şekliyle Cilo dağlarının arkasında kaybolması kendine hayran bıraktı.

Akşam saatlerinde ayın çıkmasıyla beraber parçalı şekildeki bulutlar üzerinde geçmesi ile görenleri mest etti. Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen dolunayın bulutlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştururken, kocaman kızıl rengiyle Cilo dağlarının arkasında batışı hayran bıraktı. Kızıl ve beyaz rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran Dolunayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çektiler.

Hemen hergün farklı bir boyut alan ayın güzelliğini yaşadıklarını ifade eden Mehmet Safi Sakin isimli vatandaş, "Yüksekova semalarında çıkan dolunay ve bulutlarla beraber muazzam görüntü oluşturuyor. Her gün farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görsel sunuyor. Hayran bırakıyor kızıl ve dev haline. Doyasıya izleme keyfini yakaladık. En güzel tarafı gece saatlerinde kocaman kocaman Cilo dağların arkasında batması muhteşem diyebiliriz"dedi.

Cilo Dağları manzarasıyla dolunay mest etti
Cilo Dağları manzarasıyla dolunay mest etti
Cilo Dağları manzarasıyla dolunay mest etti
Cilo Dağları manzarasıyla dolunay mest etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cilo Dağları manzarasıyla dolunay mest etti - Son Dakika

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