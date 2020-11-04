Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı doğal güzellikleriyle öne çıkıyor - Son Dakika

Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

04.11.2020 11:01

Türkiye'nin büyük milli parkları arasında yer alan, Hakkari'deki Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı, el değmemiş doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin büyük milli parkları arasında yer alan, Hakkari'deki Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı, el değmemiş doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda bulunan Sat Buzul Gölleri ve Cilo Dağları, barındırdığı doğal güzelliklerle doğaseverleri cezbediyor.

27 bin 500 hektarlık milli park alanında bulunan ve bahar aylarında alçak kesimlerde açan çiçekler, yüksek kesimlerinde ise yıl boyunca kar ve buzun yerde kalması nedeniyle "Cennet Cehennem" adı verilen vadiye gelen ziyaretçiler, dört mevsimi bir arada yaşıyor.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesinin yer aldığı Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile eteklerindeki buzullar, kar ve buz sularıyla oluşan şelaleler ve Sat Buzul Gölleri, eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen milli parkı ziyaret eden doğa ve fotoğraf tutkunları, bölgenin saklı güzelliklerini keşfedip, fotoğraflıyor.

"Bölgenin hayranlık uyandıran bir doğası var"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin, doğal güzellikleri ile dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesinin Cilo Dağları'ndaki Uludoruk olduğunu belirten Akbıyık, "Buranın da içinde olduğu alan ve Sat Buzul Gölleri milli park ilan edildi. İnşallah bu doğal güzelliklerimiz bölgenin turizmine olumlu katkı yapacak. Buraların ekolojik dengesi korunacak. Türkiye'nin en güzel buzul gölleri burada. Bölgenin hayranlık uyandıran bir doğası var." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da milli park ilan edilen alanda 22 göl bulunduğunu ve hepsinin ayrı güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Söz konusu bölgenin biyoçeşitlilik açısından zengin olduğunu ve birçok doğa sporunun yapılabileceği alanların yer aldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bölgenin bu potansiyeli ile, ileriki dönemlerde daha fazla sporcu ve doğasever ağırlayacağımıza inanıyorum. Bu da bizim ilimizin ne kadar güvenli ve huzurlu olduğunu gösteriyor. Önceden, faaliyet yaparken sayımız bir ikiyi geçmezken, son zamanlarda yaptığımız küçük faaliyetlere bile yaklaşık 50 kişi katılıyor. Bunların da yüzde 30'u yabancılardan oluşuyor. Özellikle İran, Irak ve Avrupa'dan buraya büyük hayranlık duyan doğaseverler var. Bölgeyle ilgili yaptığımız paylaşımlara inanmayanlar var. Onlar da gelip gördükten sonra bize hak veriyorlar."

"Hakkari'nin güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz"

Doğaseverlerden Esat Kılıç da Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesinin, kentte sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, şunları söyledi:

"Doğanın daha iyi korunacak olması bizleri sevindirdi. Yöre halkı olarak da buralara sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkenin farklı illerinden ve yurt dışından yüzlerce kişi bizi arayıp buraya gelmek istiyor. Dağcılık potansiyeli açısından ilimiz zengin bir yapıya sahip, çok güzel zirvelerimiz var. Özellikle Sat Gölleri ve buzullar doğa harikası. Doğayı sık sık geziyoruz. Biz Hakkari'nin güzelliklerini elimizden geldiğince tanıtmaya devam edeceğiz."

Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı doğal güzellikleriyle öne çıkıyor
Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı doğal güzellikleriyle öne çıkıyor
Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı doğal güzellikleriyle öne çıkıyor
Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı doğal güzellikleriyle öne çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika

Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla bugün görüşerek anlaşmayı resmileştirecek Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor         
11:13
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor         
10:53
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı         
10:28
Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:11
VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü         
10:03
Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı         
09:30
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 11:55:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı doğal güzellikleriyle öne çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei