Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı doğal güzellikleriyle öne çıkıyor - Son Dakika

Türkiye'nin büyük milli parkları arasında yer alan, Hakkari'deki Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı, el değmemiş doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda bulunan Sat Buzul Gölleri ve Cilo Dağları, barındırdığı doğal güzelliklerle doğaseverleri cezbediyor.

27 bin 500 hektarlık milli park alanında bulunan ve bahar aylarında alçak kesimlerde açan çiçekler, yüksek kesimlerinde ise yıl boyunca kar ve buzun yerde kalması nedeniyle "Cennet Cehennem" adı verilen vadiye gelen ziyaretçiler, dört mevsimi bir arada yaşıyor.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesinin yer aldığı Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile eteklerindeki buzullar, kar ve buz sularıyla oluşan şelaleler ve Sat Buzul Gölleri, eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen milli parkı ziyaret eden doğa ve fotoğraf tutkunları, bölgenin saklı güzelliklerini keşfedip, fotoğraflıyor.

"Bölgenin hayranlık uyandıran bir doğası var"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin, doğal güzellikleri ile dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesinin Cilo Dağları'ndaki Uludoruk olduğunu belirten Akbıyık, "Buranın da içinde olduğu alan ve Sat Buzul Gölleri milli park ilan edildi. İnşallah bu doğal güzelliklerimiz bölgenin turizmine olumlu katkı yapacak. Buraların ekolojik dengesi korunacak. Türkiye'nin en güzel buzul gölleri burada. Bölgenin hayranlık uyandıran bir doğası var." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da milli park ilan edilen alanda 22 göl bulunduğunu ve hepsinin ayrı güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Söz konusu bölgenin biyoçeşitlilik açısından zengin olduğunu ve birçok doğa sporunun yapılabileceği alanların yer aldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bölgenin bu potansiyeli ile, ileriki dönemlerde daha fazla sporcu ve doğasever ağırlayacağımıza inanıyorum. Bu da bizim ilimizin ne kadar güvenli ve huzurlu olduğunu gösteriyor. Önceden, faaliyet yaparken sayımız bir ikiyi geçmezken, son zamanlarda yaptığımız küçük faaliyetlere bile yaklaşık 50 kişi katılıyor. Bunların da yüzde 30'u yabancılardan oluşuyor. Özellikle İran, Irak ve Avrupa'dan buraya büyük hayranlık duyan doğaseverler var. Bölgeyle ilgili yaptığımız paylaşımlara inanmayanlar var. Onlar da gelip gördükten sonra bize hak veriyorlar."

"Hakkari'nin güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz"

Doğaseverlerden Esat Kılıç da Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nin milli park ilan edilmesinin, kentte sevinçle karşılandığını dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, şunları söyledi:

"Doğanın daha iyi korunacak olması bizleri sevindirdi. Yöre halkı olarak da buralara sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkenin farklı illerinden ve yurt dışından yüzlerce kişi bizi arayıp buraya gelmek istiyor. Dağcılık potansiyeli açısından ilimiz zengin bir yapıya sahip, çok güzel zirvelerimiz var. Özellikle Sat Gölleri ve buzullar doğa harikası. Doğayı sık sık geziyoruz. Biz Hakkari'nin güzelliklerini elimizden geldiğince tanıtmaya devam edeceğiz."