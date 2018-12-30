Son Dakika Haberleri: Çiloğlu, Osb Sera Bölgesi İçin Görüşmelerde Bulundu

Çiloğlu, Osb Sera Bölgesi İçin Görüşmelerde Bulundu

1 saat önce

Çaycuma ve Çevre Köylerini Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Çaycuma bölgesinde büyük umutlarla beklenen OSB Sera Bölgesi'nin yatırım programına alınmama riski olduğu bilgisini açıkladı.

Çiloğlu, Osb Sera Bölgesi İçin Görüşmelerde Bulundu, System.String[]
Çaycuma ve Çevre Köylerini Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Çaycuma bölgesinde büyük umutlarla beklenen OSB Sera Bölgesi'nin yatırım programına alınmama riski olduğu bilgisini açıkladı.

Çiloğlu, "Şöyle ki geçtiğimiz hafta içerisinde yerel gazetelerde çıkan haberlerden, Çaycuma'da kurulması için projesinin onaylandığı OSB Sera Bölgesi'nin yatırım programına alınmama riskinin olduğu ve konuya milletvekillerimizin sahip çıkması gerektiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu projenin önemini biliyor, yakından takip ediyoruz. Zira bu proje ile bölgemizin atılım yapacağına inanıyoruz. Projenin hayata geçmesi ile 524 dönüm alanda binlerce kişi iş sahibi olacak ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır. Bu projeye bölge halkı olarak büyük umut bağladık. Umutlarımızı yitirmek istemiyoruz. Konu ile ilgili bilgi almak için projenin mimarlarından ZTSO Başkanı Metin Demir'i arayıp kendisinden bilgi aldım. Demir; proje ile ilgili bilgi vererek Zonguldak AK Parti Milletvekilleri ile Ankara'da olumlu görüşmeler yaptığını söyledi. Daha sonra Zonguldak AK Parti Milletvekillerimizin üçünü de bilgi almak amacıyla aradım, Polat Türkmen ve Hamdi Uçar'a ulaşarak projenin akıbeti hakkında bilgi aldım. Polat Türkmen ve Hamdi Uçar milletvekillerimiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile konuyu görüştüklerini belirttiler. Projenin alt yapısı için 11 milyon TL ödenek gerektiğini ifade eden vekillerimiz, Ağbal'dan projenin yatırım programına alınmasını istediklerini ve sözünü de aldıklarını beyan ettiler. Yatırımın Resmi Gazete'de yayınlanmasını beklediklerini ifade etmeleri ise yüreğimize su serpti. Üç vekilimize ve ZTSO Başkanı'na, verdikleri mücadele için teşekkür ederim"dedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:48 Kaynak: İHA

Çaycuma, OSB, Güncel
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