'Cilt aydınlatırken' sağlığınızdan olmayın - Son Dakika

SON dönemde özellikle kadınların daha fazla ilgi gösterdiği cilt aydınlatma (beyazlatma) işlemi güvenilir yerlerde yapılmadığında, istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, cilt beyazlatıcı kozmetik kremlerin bilinçsizce kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. İçeriğinde hidrokinom, civa ve kortizon bulunan kremlerin sağlık açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, "Bu ürünler kızarıklık, kaşıntı, ödem ve uzun vadede kanser riski ortaya çıkıyor" dedi.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, yaz mevsiminin ardından güneşe bağlı lekelerde artış gözlendiğini söyleyerek, cilt aydınlatma tedavisi için gelenlerin sayısında artış olduğunu ifade etti. Kliniklerde cilt aydınlatmak için peeling ve lazer tedavileri uygulandığını belirten Dr. Amato, bu işlemin sağlıklı olarak gerçekleşmesi için belirli bir süreye yaymak gerektiğini dile getirdi. Amato, "Lekeyi ne kadar yavaş çıkartırsanız uzun vadede daha başarılı olursunuz. Hızlı leke çıkartmalarda bazen cilt tahriş olduğu için tekrar lekelenme olasılığı oluyor. Leke tedavisi kış aylarında yapılır ve güneşten korunma kuralına uyulması gerekir" dedi. Kimyasal peeling işlemlerinin kliniklerde uzmanlar tarafından uygulanması gerektiğini anlatan Yasemin Fatih Amato, vatandaşları piyasada satılan bazı kremlere karşı uyardı. Satın alınan ürünlerin içeriği hakkında mutlaka bilgi sahibi olunması gerektiğini kaydeden Amato, şunları söyledi: