Cilt Bakım Ampulleri ile Kür Yapmak

Ampuller serumların en ince formudur.

Ampuller serumların en ince formudur. Özel içerikle hazırlanır. Deri tarafından en hızlı ve alt tabakalara emilen kozmetikler bunlardır. Yağlı ciltlerin en çok tercih ettiği serum cinsi bu ampullerdir. Temizlenmiş cilt ve her gün uygulanmalı. Kür olarak 4 kutu kullanılması sonuçların net görülmesi için şart. Çünkü derinin kendini yenileme süresi 28 gündür. Yaklaşık 1 ay Tercihan akşamları temizlenmiş cilde uygulanır. Üzerine mutlaka tamamlayıcı olan gece kremi sürülür. Dermaroller ile kullanıma uygundur ibaresini görmeden bu tip ampulleri dermaroller yaparken kullanmayınız... Haftada bir dermaroller yaparken, yenilenmeye hız vermek için ; dermaroller yapılmayan diğer günlerde cilt bakım rutininde kullanılabilir. Videodaki ampuller:



Isana Hyaluron booster konsantre Pro-Vitamin B5 2saat içinde %36'a ya varan nem iyileşmesi



Isana Expess Lift konsantre Pro-Vitamin B5 lifting komplex Bir saat içinde yorgunlukta %6 azalma



Isana Q10 Anti-Falten Konsantre Kırışıklık Karşıtı Konsantre Acai üzümü özü içerir. Vitamin mineral Esansiyel yağlar. Antioksidan etkili.

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