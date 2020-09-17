Cilt bakımı yaptıran kadının hayatı karardı - Son Dakika

Cilt bakımı yaptıran kadının hayatı karardı

KIRKLARELİ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde güzellik merkezinde cilt bakımı yaptıran genç bir kadın hayatını şokunu yaşadı. Yüzünde 2. derecede yanıklar oluşan Müge Gümüşar isimli kadın, bu durumdan çok etkilendiğini ve aynaya bakamadığını belirtti.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde cilt bakımı yaptırmak için güzellik merkezine giden 29 yaşındaki Müge Gümüşar'ın bakım sırasında cildinde yanmalar oluştu. Bakım sonrası aynaya bakan Gümüşar hayatının şokunu yaşadı. Bakım öncesi güzellik merkezine cildinin hassas olduğunu bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini söylediğini ifade eden Gümüşar, yüzünde 2. derecede oluşan yanıklar nedeniyle kötü etkilendiğini belirtti. Yüzündeki yanıklar nedeniyle doktora görünen Gümüşar, yanıklar nedeniyle bir süre dışarı çıkamayacağını dile getirdi.

Aynaya bakınca hayatının şokunu yaşadı

Müge Gümüşar yaptığı açıklamada, "Plastik cerrahi ile görüştüm. 2'inci derecede yanıklar oluştuğunu, iz kalabileceğini, bunun tam olarak ne zaman geçeceğini söyleyemediler. Aynaya bakamadığım gibi, sosyal hayata da katılamıyorum. Eğer cilt bakımına gitmeyi düşünen varsa, onların gittikleri yerdeki uzmanlara dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Belgelerini vs. araştırmaları gerekir" diyerek emniyete gidip yüzündeki yanıklar nedeniyle güzellik merkezinden şikayetçi olduğunu belirtti.