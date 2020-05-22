Cilt kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri nelerdir - Son Dakika

Cilt kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri nelerdir

Belirtileri açık olan ve hızla yayılma riski bulunan kanser türlerinin başında cilt kanseri gelmektedir.

Cilt kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri nelerdir, System.String[]

Belirtileri açık olan ve hızla yayılma riski bulunan kanser türlerinin başında cilt kanseri gelmektedir. Tıp literatüründeki karşılığı melanomdur. Her geçen yıl daha fazla görülen bir kanser çeşididir. Belirtileri başta cilt dokusunda leke olmak üzere birçok farklı semptomla ortaya çıkabilir. Anında müdahale edilmesi ve ihmal edilmemesi gereken son derece riskli bir hastalıktır. Kadınlarda ve erkeklerde görülme sıklığı neredeyse eşit orandadır.


Cilt Kanserinin Belirtileri Nelerdir?


1- Deride Yara: Cilt kanserinin en önemli ve sık rastlanan belirtileri arasında deride oluşan yaralar gösterilebilir. Hastadan hastaya değişmek üzere yaralar cildin farklı bölümlerinde ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe ve ihmal edildikçe yaraların sayısı ve büyüklüğü artar. Kaşıntı hissiyatı güçlenir. Yaraların birçoğu iltihap riski taşımaktadır.


2- Çirkin Ördek İşareti: Yaralar dışında cilt yüzeyinde görülen lekeler de bir diğer yaygın belirti olarak kayıtlarda yer almaktadır. Bu lekelere çirkin ördek işaretleri denmektedir. Diğer lekelere oranla çok daha koyu ve farklı bir renktedir. Diğerlerinden ayırt etmek kolay olduğu için erken teşhis açısından kritik bir öneme sahiptir.


3- Şişlik ve Kırmızılık: Leke ve yaraların etrafında zaman geçtikçe şişlikler oluşur. Yaraların etraflı pütürlü bir görünüme dönüşürken yer yer kırmızılıklar da ortaya çıkar. Kullanılan losyon ve kremler rahatlatıcı olsa da herhangi bir iyileşme emaresi göstermez.


4- Benlerde Değişim: Vücudun çeşitli yerlerinde mevcut olan benler çukurlaşarak farklı bir görünüm kazanır. Bazı benler periyodik aralıklarla kanamaya başlar. Enfeksiyon yayıldıkça hem ten lekeleri hem de benlerde kabuk bağlama ve büyüme emareleri görünebilir.


Cilt Kanserinden Korunma Yöntemleri


1- Güneşte fazla kalmamak: Özellikle sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği yaz günlerinde güneş ışınına fazla maruz kalmak cilt kanseri riskini çoğaltıyor. Deniz ve havuza giderken öğlen saatleri tercih edilmemeli. Güneşin en tepede olduğu vakitler aynı zamanda ultraviyole ışınlarının en yoğun hissedildiği zamanlardır. Bu da cilt kanseri riskini büyük oranda arttırır.


2- Kozmetik ürün kullanımında dikkat: Son kullanma tarihi geçmiş ya da kalitesiz malzemelerden imal edilmiş ucuz kozmetik ürünleri cilt dokusunu olumsuz olarak etkiler. Bu da kanserli hücrelerin çok daha hızlı yayılıp metastaz eğilimi göstermesine neden olur. Başta parfüm olmak üzere kullanılan tüm kozmetik ürünlerin son kullanma tarihine bakılmalıdır.


Cilt Kanseri Riskine Karşı Alınacak Önlemler


Hem kadınlar hem de erkekler özellikle güneşlenme öncesinde güneş koruyucu kremler kullanmalıdır. Cildin toparlanmasına ve nemli kalmasına olanak tanıyan bu kremler, kanser riskini de büyük oranda azaltıyor. Periyodik aralıklarla cilt kontrol edilmelidir. Yeni çıkmış lekeler ya da kabarcığı olan yaralar titizlikle incelenmelidir. Cildin yüzeyinde çıkan lekelerin sayısı arttıkça profesyonel destek almak gerekir. Güneş gözlüğü ve şapka gibi aksesuarlar da güneşten korunmak için sürekli olarak kullanılmalıdır.


Cilt Kanseri Nedenleri


1- Güneş ve solaryum: Aşırı oranda güneş ışığına maruz kalmak ultraviyole ve radyasyon riskini çoğaltmaktadır. Aynı şekilde solaryum kullanımında aşırıya gitmek de cildin hücre yapısını olumsuz etkileyerek kanserli hücrelerin çoğalmasına neden olabilir.


2- Bağışıklık sisteminin çökmesi: Bağışıklık sistemi insanı her çeşit hastalıktan ve kanser türünden koruyan, özel bir savunma sistemidir. Genetik ve çevresel nedenlerden ötürü bu sistemin çökmesi, cilt kanseri riskini büyük oranda arttırır.


3- Kimyasallar: Çevremizde vücudumuzun çeşitli kısımlarına zararlı olan birçok farklı kimyasal bulunmaktadır. Arsenik ve hidrokarbon gibi yapıların bulunduğu alanlarda çalışmak ve bu kimyasallara direkt temas etmek risk faktörünü ortaya çıkarır.


Cilt Kanserinde İyileşme Süreci


Cilt kanserinde çeşitli evreler bulunmaktadır. İlk iki evre ön evre kabul edilip hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Gerekli görüldüğü takdirde kemoterapi ve radyoterapiye başlanabilir.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:02 

Son Dakika Magazin Cilt kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri nelerdir - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı         
19:07
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 21:41:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cilt kanseri nedir? Cilt kanseri belirtileri nelerdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]