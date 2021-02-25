Cilt Mantarı Nedir ve Neden Olur? Cilt Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir? - Son Dakika

Cilt Mantarı Nedir ve Neden Olur? Cilt Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

25.02.2021 01:18
Cilt Mantarı Nedir ve Neden Olur? Cilt Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?, System.String[]

Cilt mantarı rahatsızlığı hem estetik olarak hem de işlevsel açıdan günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen hastalıklardan biridir.

Cilt mantarı rahatsızlığı hem estetik olarak hem de işlevsel açıdan günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen hastalıklardan biridir. Ciddi bir rahatsızlık olması ile beraber erken tanı ve teşhis üzerinden, uzman bir dermatolog kontrolü altında çözüme kavuşabilir. Özellikle günlük yaşantıyı önemli oranda olumsuz etkilerken, kişinin psikolojisini de ciddi anlamda zedeleyebiliyor.

Cilt Mantarı Nedir?

Genel olarak bütün vücutta görülebilen ve birçok farklı mantar türünün sebep olduğu deri rahatsızlığına cilt mantarı denmektedir. Birçok değişik görünüm ve büyüklüğe sahip olması ile beraber, tırnak ya da saç ile cilde yakın bölgelerde yaygın olarak görülür. En sık rastlanan sorunlardan biri ise yüzeysel mantar hastalığıdır. Epidermis, kıl, tırnak ya da cinsel bölge ile beraber birçok farklı noktaya yerleşebilir. Genel olarak bağışıklığın çok zayıf olduğu durumlarda bu rahatsızlığın meydana geldiğini söylemek mümkün.

Cilt Mantarı Neden Olur?

Cilt mantarı birçok değişik mantar çeşitlerinin sebep olduğu bir hastalıktır. Yüzeysel mantar hastalığı olması ile beraber, belli başlı bazı mantarlar üzerinden cilt mantarı ortaya çıkabilmektedir.

- Pityriasis versicolor (Samyeli)

- Kandidiyazis

- Dermatofitozis (Tinea)

Tüm bu mantar çeşitleri vücudun farklı bölümlerinde değişik noktalara yerleşir. Bunlar içerisinde saç ve tırnak ile beraber ağız mukozası ya da vücudun değişik noktaları ön plana çıkıyor. Aynı zamanda birçok değişik belirti ile beraber etkisini gösteren rahatsızlıklardan biridir.

- Kızarıklık

- Kepeklenme

- İçi sıvı dolu olan küçük kabarcıklar

- Nasırlanma

- İçi sıvı dolu olan büyük kabarcıklar

- İçi irin dolu kabarcıklar

Bu şekilde vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkması ile beraber, kaşınma ya da sulanma ile farklı renkler üzerinden leke şeklinde rahatsız edici bir etki yaratır.

Cilt Mantarı Nasıl Geçer?

Hastalığın türü ile beraber yerleşim durumuna bağlı olarak, uzman bir dermatolog kontrolü altında belli başlı bazı tedavi yöntemleri uygulanır. Bu bağlamda hem dıştan (topikal) hem de ağız yoluyla (sistemik) ilaç tedavi yöntemleri cilt mantarı hastalığı için ele alınır. Özellikle rahatsızlığın şiddeti, yerleşim yeri ile beraber ne kadar süredir yaşandığına bağlı olarak tedavi yöntemi uygulanır. Aynı zamanda organizmaya bağlı olarak ilaçların şekli ve dozu değişkenlik gösterir.

Bu doğrultuda ilaçların mutlaka düzenli olarak kullanılması ve kontrollerin aksatılmaması cilt mantarı hastalığı için çok önemlidir. Eğer bu yapılmazsa sinsi bir rahatsızlık olarak öne çıkan cilt mantarı, vücudun farklı bölgelerinde yeniden meydana gelebilir. Belirtilen hususlar doğrultusunda uzman bir dermatolog kontrolü altında eğer gerekli uygulamalar ele alınırsa, tedavi yöntemi kısa bir zaman içerisinde olumlu sonuçlar doğurur.

Cilt Mantarına Ne İyi Gelir?

Özellikle günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı hususlar, cilt mantarına iyi gelecek etmenler içerisinde yer almaktadır. Tabii tüm bunlardan önce mutlaka uzman bir dermatoloğa başvurmak, tedavi yöntemleri ele almak en önemli husustur.

- Derinin mutlaka bu dönem içerisinde kuru tutulması gerekir.

- Başta iç çamaşırı olmak üzere giysiler sürekli olarak temiz tutulmalıdır.

- Denize ya da havuza girdikten sonra deri hemen kurutulmalıdır.

- Havlu, çamaşır, terlik, ayakkabı, mutfak gereçleri ve temizlik malzemeleri bireysel kullanılmalıdır.

- Cildi rahatsız edecek ve tahriş edecek kıyafetlerden uzak durulmalıdır.

Bu gibi önlemler ile beraber dermatolog bünyesinde yapılacak tedavi yöntemi ışığı altında, cilt mantarı hastalığından kısa bir zamanda kurtulmak mümkün.

Cilt Mantarı Nedir ve Neden Olur? Cilt Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Estetik, Mantar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cilt Mantarı Nedir ve Neden Olur? Cilt Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş
İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde İYİ Parti HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz         
01:01
'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor         
23:47
Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu         
23:08
Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil         
22:36
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti         
19:53
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 01:39:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cilt Mantarı Nedir ve Neden Olur? Cilt Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei