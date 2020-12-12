Cilt ve saç için olmazsa olmazlar

CİLT BARİYERİNİ SAĞLAM TUTUN, GEREKİYORSA ONARIN

Dermatolog Prof. Dr. Özlem Dicle

? Kış aylarında nem oranı azalıyor, buna bağlı olarak cildimiz kuruyor ve pul pul dökülüyor. Yaşla beraber derinin yağ üretimi azaldığı için bu mevsimsel farklılık ileri yaşlarda daha belirgin sorunlara yol açıyor.

? Sabunlar yağını temizlerken cildi kurutur. Kış aylarında tahrişi ve egzamaları azaltmak için kokusuz, yağ bazlı ya da nemlendiricilerle hazırlanan temizleyiciler kullanın.

? Sıcak ve uzun banyolardan kaçının. Yüksek ısı doğal bariyerini bozarak cildin kurumasına neden olur. Ilık suyla duş alınmalı. Isı kadar süre de önemli. Çok uzun süre su altında kaldığınızda cildiniz su kaybeder.

? Duştan hemen sonra nemlendirici bir krem veya losyon kullanın. Kış aylarında cildiniz kuru ve tahrişe hazır olduğu için kokusuz bir nemlendirici seçin.

? Akneli ya da yağlı bir cilde sahip olsanız da dengeyi sağlamak için yağsız bir nemlendiriciyle derinize destek verin. Hyalüronik asit içeren nemlendiriciler kış için ideal. Cilt bariyerini sağlam tutmak ve onarmak için gliserin ve seramid içeren kremler tercih edilebilir.

Yeni güzellik trendi: C vitamini

? C vitamini cildimizdeki bazı enzim çalışmalarını etkileyerek deride önemli fonksiyonları destekler. Kolajen sentezini uyarır ve bir antioksidan olarak ultraviyole kaynaklı ışık hasarına karşı derinin korunmasına yardımcı olur. Hem vücudumuzun hem de cildimizin bağışıklık sistemini güçlendirir, yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. Derinin enzim fonksiyonlarını etkileyerek cilde renk veren melanin pigmenti üretimini azaltır.

? Vücudumuzun C vitamini ihtiyacı yaşa ve cinsiyete göre değişiyor. Ancak vitaminin seviyesi yaşlanma, ultraviyole ışınlarına maruz kalmak, sigara kullanmak ve hava kirliliği gibi dış etkenlerle azalıyor. Lokal olarak uygulanan askorbik asit cilt hücreleri üzerinde yararlı etkilere sahip olduğu için tedavi amaçlı kullanılabilir.

? Hyalüronik asit cildimizde doğal olarak bulunan, ağırlığının yaklaşık 1000 katı su tutabilen bir molekül. Vücudumuzda çok yönlü bir rol oynar. Cildimizin ve eklemlerimizin nemini sağlar. Antioksidan etkisiyle hücre yenilenmesini teşvik eder ve kolajen üretimini uyarır.

? Hyalüronik asit kozmetik ürünlerin önemli bileşenlerinden biridir. Yumuşak, pürüzsüz ve parlak bir cilt oluşturur.

? Kolajen uyarıcı etkisiyle kırışıklıklarda düzelme sağlar.

SÜLFATLI ŞAMPUANLARDAN KAÇININ

Ahmet Çoban, kuaför

? Soğuk günlerde artan hava kirliliği ve iç mekanların kurutucu etkisine karşı önlem almak önemli. E vitamini ve argan, jojoba, ayçiçeği yağları gibi antioksidan bitkilerle hazırlanan bakım kürlerini düzenli olarak uygulamalısınız. Haftada iki-üç defa yapılabilir.

? Boyalı saçlara düzenli bakım gerekiyor. En önemli şey saçın nemini korumak. Bunun için sülfatlı şampuanlarla vedalaşmalısınız. Kurumayı engellemek için kurutma makinesinin derecesini düşük tutmalısınız.

? Saçınızı tararken zorlanıyorsanız zorlayıp kırmak yerine saçta kalan bir kremle yumuşatın.

? Bakım rutini için en iyi içerikler hindistancevizi, avokado, shea butter, argan gibi özler ve E vitaminiyle folik takviyeleri... Masajla uygulayabilirsiniz.

SAÇ BAKIMINIZI DÜZENLİ YAPIN

Şükrü Dudu, berber

? Saçın kurumasını engellemek çok önemli. Saçta kalacak serum ya da nemlendirici bir ürünle bu ihtiyaç giderilebilir.

? Dökülme sorunu yaşayan kişiler dökülme önleyici ürünlerini gece yatmadan önce uygulamalı.

? Kepek sorunu yaşayanlar saçını yıkadıktan sonra losyon kullanmalı.

EVDE HAZIRLANABİLECEK KÜRLER

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya'dan...

ERKEK SAÇ BAKIM MASKESİ

? 1 çorba kaşığı çörekotu yağı

? 1 tatlı kaşığı bal

? 1 tatlı kaşığı hintyağı

? Yarım olgun muz

İki saat bekleyip yıkayın. Plastik bone kullanılabilir.

C VİTAMİNİ YÜZ MASKESİ

? 1 çorba kaşığı greyfurt suyu

? 1 çay kaşığı tozşeker

? 1 çay kaşığı limonyağı

? 1 çorba kaşığı süzme yoğurt

? Alabildiği kadar yulaf unu

? 1 tatlı kaşığı bal

20 dakika bekletip yıkayın.

HYLÜRONİK ASİT YÜZ MASKESİ

? 2 çorba kaşığı elma sirkesi

? 1 tatlı kaşığı yulaf unu

? 1 tatlı kaşığı limon suyu

? 1 tatlı kaşığı tozşeker

? 1 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı

20 dakika bekletin ve yıkayın.