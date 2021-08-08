Üye Girişi
Cilt yanıklarında ilk yardım - Son Dakika

Cilt yanıklarında ilk yardım

08.08.2021 08:36
Cilt yanıklarında ilk yardım, System.String[]

Maalesef ormanlarımızla birlikte evler, ocaklar, canlar ve canlılar yandı.

Maalesef ormanlarımızla birlikte evler, ocaklar, canlar ve canlılar yandı. Herkes tek yürek yangınlarla mücadele ederken bu esnada oluşabilen cilt yanıklarında ilk müdahele önemli. Cilt yanığı ile karşılaşıldığında neler yapmamız ve yapmamamız gerektiği ile ilgili önemli bilgileri sizler için toparladım. Yanıkları kabaca derin ve yüzeyel olarak iki grupta toplayabiliiz. Bir ve ikinci derece yanıklar yüzeyel 3 ve 4'üncü derece yanıklar ise derin yanıklardır.

1. derece yanık: Bu küçük yanık tipi, sadece cildin dış tabakasını (epidermis) etkiler. Kızarıklık ve ağrıya neden olabilir.

2. derece yanık: Bu tür yanıklar hem epidermisi, hem de ikinci deri tabakasını (dermis) etkiler. Şişmeye, kırmızı, beyaz veya lekeli cilde neden olabilir. Kabarcıklar gelişebilir ve ağrı şiddetli olabilir. Derin ikinci derece yanıklarda ağrı yüzeyel ikinci dereceye göre daha azdır. Bası hissi vardır ancak yara izine neden olabilir.

3. derece yanık: Cildin altında bir yağ tabakası bulunmaktadır. Bu tip yanıklarda yanığın etkisi cildi de aşarak bu yağ tabakasına ulaşır. Cilt kösele görüntüsüne bürünür. Üçüncü derece yanıklar, sinirleri yok ederek bölgede hissizliğe ya da uyuşmaya neden olabilir. Acil tıbbi müdahale gerektirir.

4. derece yanıklar: Kemik ve eklemlere kadar işleyen yanıklardır. Acil tıbbi müdahale gerektirir.

ALEV YANIKLARI

Yanık durumunda ilk yapılması gereken kazazedenin yakıcı alandan uzaklaştırılması ve yanmanın sonlandırılmasıdır. Hasta kaza yerinden uzaklaştırılarak açık havaya çıkarılmaya çalışılır. Karbon monoksit veya duman zehirlenmesi kontrol edilir, hastaya yüzde 100 O2 solutulması gerekir. Kişi bazen cilt yanığından değil karbonmonoksitten daha çok etkilenmiş olabilir. Mutlaka bu durum önce kontrol edilmelidir. Yanığa herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ellerinizi iyice dezenfekte edin.

SU İLE YIKAMAK

Küçük yanıklarda, yanan bölge akan çeşme suyu altında en az 20 dakika tutularak yanma süreci durdurulur. Etkilenen tüm kıyafetler çıkarılır, hipotermiyi yani ani vücut ısısının düşmesini önlemek için vücut sıcaklığında su ile oda sıcaklığında yıkanmalıdır. Çok soğuk buzlu su kullanılmamalıdır. Vücudun yanmayan alanları soğutulmamalıdır. Yıkamanın sonlandırılması için hastanın ağrıda azalma ön nokta olarak kabul edilebilir. Nötral pH'lı sıvı sabun dışında antiseptik solüsyon ve fırça kullanılmamalıdır.

ISLAK KOMPRESLER

Yanık bölgesinin üzerine yerleştirilen serin bir kompres veya temiz ıslak bez, ağrıyı ve şişmeyi hafifletmeye yardımcı olur. Serin kompresleri 5-15 dakikalık aralıklarla uygulayabilirsiniz. Aşırı soğuk kompresleri kullanmaya çalışmayın çünkü bu yaklaşım, yanıkları daha fazla tahriş edebilir.

ANTİBİYOTİKLİ MERHEMLER

Küçük birinci derece yanıklarda topikal antimikrobiyal madde içeren krem veya pomadların kullanılmasına gerek yoktur.

Herhangi bir kapamaya veya yüzeysel antibakteriyel ajana ihtiyaç yoktur. Nemlendirici kremler veya merhemler yeterlidir. Bu ajanlar derinin kuruması ve gerilmesi nedeniyle olan yangıyı ve ağrı hissini azaltacaktır. Bu durumlarda yağlı merhemler uygundur.

Antibiyotikli merhemler ve kremler daha derin yanıklarda enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Yanıklarda antibiyotik içeren ve yanık için satılan özel bir merhem uygulayabilir ve steril kalın olmayan bir bezle örtebilirsiniz.

ALOE VERA

Çalışmalar, aloe veranın birinci ila ikinci derece yanıkların iyileşmesinde etkili olduğuna dair kanıtlar göstermektedir. Aloe vera antienflamatuvardır. Dolaşımı teşvik eder ve bakterilerin büyümesini engeller. Bir aloe vera bitkisinin yaprağından alınan saf jeli, doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın. Katkı maddesi, özellikle renklendirici ve parfüm içeren ürünlerden kaçının.

AĞRI KESİCİ

Yanıklar bulundukları bölgelere göre ağrı ve acıya neden olabilir. Bu amaçla ibuprofen ya da naproksen etken maddelerini içeren ağrı kesicileri kullanabilirsiniz.

Bu tip ağrı kesicileri kullanırken, kullandığınız diğer ilaçlar varsa etkileşim göstermemesine ve günlük dozajına dikkat etmelisiniz.

KABARCIKLARA DOKUNMAYIN

Yanık oluştuktan birkaç saat sonra, cilt üzerinde içi su dolu kabarcıklar gözlemlenir. Bunları patlatmayın ve onlara dokunmamaya çalışın. Bir kabarcıkları patlatmak enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle bir uzman kontrolünde boşaltılması önemlidir.

GÜNEŞTEN KAÇINMAK

Yanık bakımında özen gösterilmesi gereken en önemli şeylerden biri, yanığı güneş ışığından uzak tutmaktır. Maalesef, yanık iyileşmeye başladığında atlanan ya da önemsenmeyen bu durum, yanık bölgenin daha geç iyileşmesine ya da iyileşirken iz bırakmasına neden olabilir. Dışarı çıkacağınız zaman yanık bölgeyi hava alan hafif bir kumaş ile örtebilirsiniz.

UZAK DURULMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Yanıkları tedavi etmek yerine daha da kötüleştirebilecek ürünlerden uzak durun. 1- Tereyağı ve çeşitli yağlar

Yanık ilacı olarak tereyağının etkinliğini destekleyen kanıt yoktur. Bunun da ötesinde, yanıklarınızı daha da kötüleştirebilir. Tereyağı ısıyı korur ve ayrıca yanmış cildi enfekte edebilecek zararlı bakterileri barındırıyor olabilir.

2- Diş macunu

Asla diş macunu uygulamayın. Yanmayı tahriş edebilir ve enfeksiyon için daha uygun bir ortam oluşturabilir. Ayrıca steril değildir.

3- Buz

Buz ve çok soğuk su yanık alanınızı daha fazla tahriş edebilir. Buz, yanlış kullanılırsa soğuk yanıklarına neden olur. Yanığın üzerine buz yerine soğuk su koyun.

Cilt yanıklarında ilk yardım

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, 112, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cilt yanıklarında ilk yardım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

217 yangın kontrol altına alındı, 6 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 07:52 217 yangın kontrol altına alındı, 6 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası 00:26 CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın 23:50 Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı 22:10 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı 16:33 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi 15:38 Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi

Son Dakika Haberleri
17:40 Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:28 AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
17:03 Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önünde küle döndü
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
08:13
Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar         
00:56
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
22:47
Marco Veratti ile model eşi Jessica Aidi, Ege'de aşka geldi! Birbirlerini öpücüklere boğdular Marco Veratti ile model eşi Jessica Aidi, Ege'de aşka geldi! Birbirlerini öpücüklere boğdular         
21:34
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor         
16:17
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu         
14:02
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 09:10:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cilt yanıklarında ilk yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement