Ciltteki kılcal damar problemine dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ciltteki kılcal damar problemine dikkat - Son Dakika

Ciltteki kılcal damar problemine dikkat

6 saat önce

Dr. Evren Gökeşme lazerle kılcal damar tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Ciltteki kılcal damar problemine dikkat, System.String[]

Dr. Evren Gökeşme lazerle kılcal damar tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Dr. Evren Gökeşme, "Cilt yüzeyine yakın olarak bulunan geniş damarlara kılcal damarlar denir. Bu damarlar yüzeye yakın oldukları için cilt üzerinde görünür bir hal alırlar. Cilt yüzeyine yaklaşmış olan damar görünümü kişileri rahatsız edebilir. Kılcal damarlara vücudun her yerinde rastlamak mümkün olsa da sıklıkla yüzde ve bacaklarda görülmektedir. Yüzde oluşan kılcal damar çatlamaları damarlı görünümün yanı sıra kızarıklıklara sebep olmaktadır. Bu durum kadınlarda ve erkeklerde istenmeyen, rahatsız edici bir görünüm oluşmasını sağlar. Bacaklarda rastlanan kılcal damarlar ise genellikle deformasyonlara bağlı olarak oluşur. Çoğunlukla ayakta olunmasını gerektiren mesleklere sahip kişilerle kılcal damarlar daha sık görülür. Aynı zamanda çevresel faktörler de kılcal damar oluşumuna sebep olabilir. Fazla güneşe maruz kalma, uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı, hormon tedavisi alımı, uzun süreli kortizon kremleri kullanımı ve sahip olunan bazı iç hastalıkları kılcal damar oluşumunun belirgin sebepleridir. Bunun yanında kılcal damar oluşumu yaşlanmaya ve genetik faktörlere bağlı olarak da gelişebilmektedir" dedi.

Kılcal damarların birçok farklı sebeple oluşabildiğini ifade eden Dr. Gökeşme, "Genetik faktörler, hamilelik, cilt yaşlanması, güneşe maruz kalma, ani kilo alımları, dar kıyafetler ve sıkı çoraplar tercih etmek, gereğinden az sıvı tüketmek kılcal damar oluşumunun bazı sebepleridir. Ancak kılcal damarların neden oluştuğu kesin olarak belirlenememektedir. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. Kılcal damarların tedavisine başlanmadan önce varis olup olmadıkları kontrol edilir. Sağlık açısından risk faktörleri gözetilmezse kılcal damar tedavisi gerçekleştirilir. Tedavi için genellikle skleroterapi ve radyofrekans yöntemleri tercih edilmektedir. Lazer ile tedavi yöntemi de son yıllarda popülerliğini arttırmaktadır. Hastaya ve kılcal damarların tipine göre doktorunuzun belirleyeceği tedavi yöntemini tercih etmeniz önerilir. Lazer ile tedavi yönteminde diğer tedavilere göre ağrı hissi düşüktür. Eğer daha az ağrılı bir süreç istiyorsanız, doktorunuza danışmanızı öneririz. Lazer ve diğer tüm tedavi yöntemlerinde soğutma tekniği ve ağrı kesici kremler yardımı ile işlem sırasında hissedilecek ağrı seviyesi minimuma indirilmektedir" diye konuştu.

Kılcal damar tedavisi almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı adımların olduğunu kaydeden Dr. Gökeşme, "Bunlardan ilki kılcal damar tedavisi öncesinde aldığınız ilaçlara ve besinlere dikkat etmenizdir. Damarlarınızın genişlemesini sağlayacak ilaçlar kullanmak, kan sulandırıcı ilaçlar ve besinler almak yapılacak olan işlemi zorlaştıracaktır. Aşırı sıcağa maruz kalarak damarlarınızın genişlemesine sebep olmak da tedavi öncesinde mutlaka uzak durmanız gereken bir adımdır. Aynı zamanda tedavi işlemi yapılmadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olmanız gerekir. Doktorunuzun önereceği kremler dışında yüzünüze herhangi bir krem ve nemlendirici sürmemelisiniz. Aynı zamanda makyaj ve cilt kirliliği de tedaviyi zorlaştırabilir, ciltte kalıcı izlere sebep olabilir. Tedavi öncesi süreçte cildinizi yormayacak hafif ürünler ile temizleyerek tedaviye hazır hale getirmeniz oldukça büyük bir önem taşır. Tedavi sonrası dönemde de cildinizi korumanız gerekir. Özellikle güneşe maruz kalmak tedavi sonrasında komplikasyonlara sebep olabilir, kalıcı lekelere ve izlere sebep olabilir. Tedavi sonrası günlerde direkt güneş ışınlarına maruz kalmamaya ve güneş koruyucu kremler kullanmaya özen gösterilmelidir" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Genetik, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin sorusunu beğendi: Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 4 sayfalık mektubun içeriğini açıkladı İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ciltteki kılcal damar problemine dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]