Ciltteki lekelere bakım yaptırmanın faydaları - Son Dakika
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Ciltteki lekelere bakım yaptırmanın faydaları

21.03.2022 09:37
Ciltteki lekelere bakım yaptırmanın faydaları

İnsanın en büyük organının cildi olduğunu söyleyen Dalmis Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, "Dış nedenler ve yaşlanma etkilerine karşı savunmasız olan ciltte zamanla lekeler oluşabilir.

İnsanın en büyük organının cildi olduğunu söyleyen Dalmis Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, "Dış nedenler ve yaşlanma etkilerine karşı savunmasız olan ciltte zamanla lekeler oluşabilir. Deriye rengini melanin verir. Melanin eşit olarak dağıldığında leke olmaz. Gruplar şeklinde bir yerde toplandığında lekeler görülür. Leke oluşmasına güneş, yanıklar, akne ve sivilceler, yanlış kozmetik kullanımı, yanlış tedaviler, kullanılan ilaçlar neden olmaktadır. Günümüzde yapılacak bakımlarla lekelerin ortadan kaldırılması mümkündür" dedi.

Leke bakımında geliştirilmiş dermatolojik ürünler, cihazlar ve çeşitli ekipmanların kullanıldığını aktaran Dalmış, "Leke bakımı uzman kişiler tarafından profesyonelce yapılınca çok daha etkili olmaktadır. Tedaviler cilt tipine ve lekenin yoğunluğuna göre yapılır. Bir yöntemle giderilen lekeler olduğu gibi daha fazla yönteme ihtiyaç duyan lekeler de vardır" diye konuştu.

LEKE BAKIMININ YAPILIŞI

Leke bakımına geçilmeden önce uzmanların cilt tipi ve lekenin durumunu belirlemek için çeşitli analizler yaptığını belirten Dalmış, "Analizlerin sonrasında ihtiyaca göre tedavi yöntemleri belirlenerek bakıma başlanır. Lekelerin giderilmesi için kimyasal peeling ve kimyasal glikolik asit yöntemleri uygulanır. Yöntemler 4 ila 6 seansta netice vermektedir. Son zamanlarda enzim peelingi adı verilen bir yöntem kullanılmaktadır. Soyma teknikleri arasında yer alan enzim peelinginin neticeleri son derece memnun edicidir. Özel içerikli maske cilde uygulanır ve 9 saat bekletilir. 9 saat sonrasında maske ılık suyla çıkarılarak lekesiz bir cilt elde edilir. Leke tedavisinde kullanılan daha farklı yöntemler de bulunmaktadır. Uzman kişi, kişinin cildine ve lekesine en uygun olan yöntemi belirleyerek uygular. Leke tedavisinin yapılması için en uygun zaman kış aylarıdır" ifadelerini kullandı.

Leke bakımı için tek ve net bir fiyat vermenin mümkün olmadığını söyleyen Dalmış, "Çünkü lekelerin durumu yapılacak işlemleri değiştirmektedir. Fiyat verebilmek için kaç seans bakım yapılacağı, kullanılacak ürünler ve yöntemin belirlenmesi gerekir. Fiyatı etkileyen diğer etkenler de merkezin durumu, uygulamayı yapacak uzmanın bilgi birikimidir. Adı bilinen merkezlerin ve popüler uzmanların daha fazla fiyatla leke bakımı yaptığı bilinmektedir" dedi.


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Mehmet Sait, Kimyasal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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