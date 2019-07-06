Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'de TIR yoğunluğu
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Cilvegözü'de TIR yoğunluğu

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'la çıkış yapıldığı kaydedildi.

Cilvegözü'de TIR yoğunluğu, System.String[]


HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'la çıkış yapıldığı kaydedildi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen içinde gıda maddesi, demir, çimento ve mermer bulunan TIR'ların Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışlarına devam ediliyor. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasındaki bölgede, yükleri boşaltılan TIR'lar, tekrar Türkiye'ye getiriliyor. Yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'ın çıkışının yapıldığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda zaman zaman TIR'lar nedeniyle yoğunluk da yaşanıyor.

- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:38 Kaynak: DHA
Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel
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