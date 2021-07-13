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Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu

13.07.2021 13:00

Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyelilerin Cilvegözü Sınır Kapısından geçişleri devam ediyor Cilvegözü Sınır Kapısından bugüne kadar 17 bin 957 kişi bayşramı geçirmek için Suriye'ye gitti Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın...

Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu

Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyelilerin Cilvegözü Sınır Kapısından geçişleri devam ediyor

Cilvegözü Sınır Kapısından bugüne kadar 17 bin 957 kişi bayşramı geçirmek için Suriye'ye gitti

HATAY - Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Suriyeli vatandaşlar, Hatay Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor.

Jandarma, bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda Suriyeli vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek oradaki işlemlerin ardından ülkelerine geçiyorlar.

Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıyor. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

Suriye'ye bayramlaşmaya giden Ali Kafrantune, Suriye'deki durumun Türk askeri girdikten sonra güvenli hale geldiğini belirterek, 2 yıl sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçtiğini söyledi. Kafrantune, "Bu imkanı bize sağlayan Türk devletinden Allah razı olsun. Suriyelilerin, mazlumun yanında durdu her zaman. Bazı insanlar 5 yıldır Suriye'deki ailesini görmedi şimdi bu izin ile ailesini görecek. Mesela ben 2 yıldır kızımı görmedim şimdi çok mutluyum kızımı göreceğim için" diye konuştu.

Suriye'deki akrabayarıyla bayramlaşmaya giden Muhanned İbrahim İcbib ise, "Suriye'de iç savaş bitmez ama Türk devleti Afrin, El Bab gibi İdlib bölgesinde güvenli bölge oluşturursa, kimse bize ülkenize dönün demeden ülkemize döneceğiz" dedi.

5 Temmuz itibariyle Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısının 17 bin 957'ye ulaştığı belirtildi.

Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu
Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu

Cilvegözü Sınır Kapısı, Cilvegözü, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika


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