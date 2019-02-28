Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü TIR'lar Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında  bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan TIR'lar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 300 TIR  çıkış yapıyor.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:15 Kaynak: DHA

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