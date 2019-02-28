Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu
13 dakika önce
HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.
HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü TIR'lar Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor.
Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan TIR'lar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 300 TIR çıkış yapıyor. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:16 Kaynak: DHA
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