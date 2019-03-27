Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü TIR'lar Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan TIR'lar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 250-300 TIR  çıkış yapıyor.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:35 Kaynak: DHA

Reyhanlı, Hatay, Cilvegözü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ataköy'de Tır ve Otobüs Üst Geçide Sıkıştı Büyükbakkalköy'de Bulunan Top Mermisi İncelenmek Üzere Götürüldü İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]