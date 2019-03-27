Cilvegözü'nde Tır Yoğunluğu
2 saat önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye
'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü TIR'lar Hatay
'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye
'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan TIR'lar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 250-300 TIR çıkış yapıyor. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:34 Kaynak: DHA
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