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Cilvegözü'nde tır yoğunluğu

22 dakika önce

Cilvegözü'nde tır yoğunluğuHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyor.

Cilvegözü'nde tır yoğunluğu
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan başlıca sınır kapılarından olan Cilvegözü Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlarından tır yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor.
Hatay'dan günde ortalama 300'ün üzerinde tır Cilvegözü'nü geçerek Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı'na gidiyor.
Cilvegözü'nde tır yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:37 Kaynak: İHA
Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Ekonomi
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