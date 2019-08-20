Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu
1 saat önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat ve yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluğa neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:43 Kaynak: DHA
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesi Cilvegözü
Gümrük Kapısı'nda ihracat ve yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluğa neden oldu.
Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye
'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasındaki aktarma alanına giden ihracat ve insani yardım yüklü TIR'lar yüklerini boşattıktan sonra yeniden Türkiye
'ye geliyor. İçerisinde gıda maddeleri, inşaat malzemeleri ve mermer bulunan TIR'lar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları yükleri ile geldikleri Cilvegözü'nden çıkış yapıyor. Günde ortalama 350 TIR'ın çıkış yaptığı Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu yaşanıyor.
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