Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nde tır yoğunluğu
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Cilvegözü'nde tır yoğunluğu

2 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat ve insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluk oluşturdu.

Cilvegözü'nde tır yoğunluğu, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat ve insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerden yüklenen ve içerisinde inşaat malzemeleri, gıda maddeleri bulunan TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasındaki aktarma alanına geçerek yüklerini boşaltıyor. İhracat ve insani yardım yüklü TIR'lar, yüklerini boşattıktan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 350 TIR çıkış yapıyor.


Cilvegözü, Reyhanlı, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:06 Kaynak: DHA
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