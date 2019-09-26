Cilvegözü'nde tır yoğunluğu
2 saat önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat ve insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:06 Kaynak: DHA
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesi Cilvegözü
Gümrük Kapısı'nda ihracat ve insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluk oluşturdu. Türkiye
'nin çeşitli bölgelerden yüklenen ve içerisinde inşaat malzemeleri, gıda maddeleri bulunan TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar Cilvegözü ile Suriye
'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasındaki aktarma alanına geçerek yüklerini boşaltıyor. İhracat
ve insani yardım yüklü TIR'lar, yüklerini boşattıktan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 350 TIR çıkış yapıyor.
Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin