Cilvegözü?nde TIR yoğunluğu
22.10.2020 11:12
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan günde ortalama 270-300 TIR çıkış yapıyor. TIR'lar Cilvegözü'ne 4,5 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Bab-l Hava Gümrük Kapısı arasındaki aktarma alanında yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye'ye geliyor. İçerisinde, gıda maddesi, inşaat malzemesi ile çeşitli ürünlerin yanı sıra insani yardım malzemesi yüklü olan TIR'ların Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.
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