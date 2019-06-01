Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nden 36 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti
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Cilvegözü'nden 36 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 36 bin Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkelerine gitti.

Cilvegözü'nden 36 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti, System.String[]
HATAY'ın  Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 36 bin Suriyeli Ramazan Bayramı için ülkelerine gitti.
Bu yıl Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, barkotlu randevu belgesi aldıktan sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine gitti. 20 Mayıs'ta başlayan ve dün sona eren bayram ziyareti çıkışlarında toplam 36 bin Suriyeli ülkesine geçiş yaptı. Dönüşler bayramdan sonra 10 Haziran'da başlayacak.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:27 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Hatay, Cilvegözü, Güncel
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