Cilvegözü'nden 4 bin 513 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti - Son Dakika

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde yakınlarıyla geçirmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. 6 Temmuz'dan beri 4 bin 513 Suriyeli, bayramı geçirmek için ülkelerine döndü.

Hatay Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, randevu günü geldiğinde ülkelerine gitmek üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Suriyeliler, jandarma, gümrük muhafaza ve polis ekipleri tarafından yapılan belge kontrolü sonrası gümrük sahasına giriyor, buradaki işlemlerinin ardından da başta İdlib olmak üzere çeşitli bölgelere hareket ediyor.Bayramlaşmak için 2019 yılında 37 bin Suriyeli ülkesine dönerken, 2020 yılında ise İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi tedbirleri kapsamında gidişler durdurulmuştu. Bu yıl yeniden başlayan bayramlaşma izni çerçevesinde 6 Temmuz'dan bu yana gidenlerin sayısı 4 bin 513'ü buldu. Çıkışlar 18 Temmuz günü sona erecek ve geri dönüşler de 31 Aralık gününe kadar devam edecek.