DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Cilvegözü'nden, son 9 ayda 11 bin 439 yardım TIR'ı geçiş yaptı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine son 9 ayda 11 bin 439 TIR yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.Türkiye ve diğer ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmaya devam ediyor. TIR'lar, Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgedeki aktarım alanında yüklerini boşaltarak Türkiye'ye dönüyor.
Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan son 9 ayda 11 bin 439 yardım TIR'ının geçiş yaptığı, yardım malzemelerinin bölgede bulunan savaş mağduru Suriyeliler'e dağıtıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:54 - Kaynak: DHA
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