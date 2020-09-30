DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan son 9 ayda 11 bin 439 yardım TIR'ının geçiş yaptığı, yardım malzemelerinin bölgede bulunan savaş mağduru Suriyeliler'e dağıtıldığı bildirildi.

Cilvegözü 'nden, son 9 ayda 11 bin 439 yardım TIR'ı geçiş yaptı

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