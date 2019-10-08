Cilvegözü'nden 9 ayda 83 bin tır çıkış yaptı
41 dakika önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yılın ilk 9 ayında 83 bin TIR çıkış yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:23 Kaynak: DHA
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesi Cilvegözü
Gümrük Kapısı'ndan yılın ilk 9 ayında 83 bin TIR çıkış yaptı. Suriye
'ye yük taşıyan TIR'lar, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek Bab-El Hava Sınır Kapısı ile Cilvegözü arasında bulunan aktarma alanında yüklerini boşaltıp, tekrar Türkiye
'ye dönüyor. Yılın ilk 9 ayında Suriye'ye yapılan ihracatta 83 bin TIR çıkış yaptı. TIR'ların taşıdığı yükün büyük bir bölümünü gıda ve inşaat malzemeleri oluşturuyor. Ayrıca insani yardım amaçlı yardım malzemeleri de Cilvegözü'nden çıkış yaparak ara bölgede yüklerini boşaltıyor.
TEM'de 1 tır 1 minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Suriye sınırında hazırlık - Trump'la anlaşan Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü