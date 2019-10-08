Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nden 9 ayda 83 bin tır çıkış yaptı
Son Dakika Güncel Cilvegözü'nden 9 ayda 83 bin tır çıkış yaptı

Cilvegözü'nden 9 ayda 83 bin tır çıkış yaptı

41 dakika önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yılın ilk 9 ayında 83 bin TIR çıkış yaptı.

Cilvegözü'nden 9 ayda 83 bin tır çıkış yaptı, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yılın ilk 9 ayında 83 bin TIR çıkış yaptı.
Suriye'ye yük taşıyan TIR'lar, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek Bab-El Hava Sınır Kapısı ile Cilvegözü arasında bulunan aktarma alanında yüklerini boşaltıp, tekrar Türkiye'ye dönüyor. Yılın ilk 9 ayında Suriye'ye yapılan ihracatta 83 bin TIR çıkış yaptı. TIR'ların taşıdığı yükün büyük bir bölümünü gıda ve inşaat malzemeleri oluşturuyor. Ayrıca insani yardım amaçlı yardım malzemeleri de Cilvegözü'nden çıkış yaparak ara bölgede yüklerini boşaltıyor.


Cilvegözü, Reyhanlı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de 1 tır 1 minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı
Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Suriye sınırında hazırlık - Trump'la anlaşan Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:04:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nden 9 ayda 83 bin tır çıkış yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]