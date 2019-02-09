Cilvegözü'nden 9 Bin 501 Tır Çıkış Yaptı
48 dakika önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçen ay 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığı belirtildi.
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Gümrük Kapısı'ndan geçen ay 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığı belirtildi. Suriye
'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, yılın ilk ayında 9 bin 501 TIR çıkış yaptı. Gıda, inşaat ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri taşıyan TIR'lar, Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltarak Türkiye
'ye dönüyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, geçen ay içerisinde ihracat ile ilgili toplam 9 bin 283 beyanname açıldığını, Cilvegözü'nde gerek insani yardım ve gerekse ihracat malı açısından yoğunluk yaşandığını belirtti.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:53 Kaynak: DHA
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