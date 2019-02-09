Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nden 9 Bin 501 Tır Çıkış Yaptı

Cilvegözü'nden 9 Bin 501 Tır Çıkış Yaptı

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçen ay 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığı belirtildi.

Cilvegözü'nden 9 Bin 501 Tır Çıkış Yaptı, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçen ay 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığı belirtildi.

Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, yılın ilk ayında 9 bin 501 TIR çıkış yaptı. Gıda, inşaat ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri taşıyan TIR'lar, Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltarak Türkiye'ye dönüyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, geçen ay içerisinde ihracat ile ilgili toplam 9 bin 283 beyanname açıldığını, Cilvegözü'nde gerek insani yardım ve gerekse ihracat malı açısından yoğunluk yaşandığını belirtti. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:00 Kaynak: DHA

Ekonomi
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