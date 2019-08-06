Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nden bayrama gidenlerin sayısı 27 bin oldu
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Cilvegözü'nden bayrama gidenlerin sayısı 27 bin oldu

39 dakika önce

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyelilerin sayısı, 27 bine ulaştı.

Cilvegözü'nden bayrama gidenlerin sayısı 27 bin oldu, System.String[]
KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyelilerin sayısı, 27 bine ulaştı.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, beraberlerinde hediyelik eşyaları ile sabahın erken saatlerinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Jandarmanın güvenlik önlemleri altında Gümrük Muhafaza ve polis tarafından yapılan kontrollerin ardından Suriyeliler, Cilvegözü'nden Suriye'ye giriş yapıyor. Çıkışların başladığı 22 Temmuz'dan bu yana ülkelerine giden Suriyeli sayısının 27 bine ulaştığı belirtildi. Çıkışların son gününün 9 Ağustos olduğu bildirildi.
2 BİN 200 ÇOCUK AŞILANDI
Bayram için ailesi ile birlikte Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aşısı eksik olan 0-15 yaş arasındaki çocukların aşıları da yapılıyor. Bugüne kadar 2 bin 200 çocuğun eksik olan çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanos, boğmaca, menenjit ve difteri aşıları tamamlanarak çıkışları sağlandı.


Kurban Bayramı, Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:57 Kaynak: DHA
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