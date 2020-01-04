Cilvegözü'nden, İdlib'e konteyner sevkiyatı - Son Dakika

Cilvegözü'nden, İdlib'e konteyner sevkiyatı
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan İdlib'e konteyner sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:11 Kaynak: DHA
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan İdlib'e konteyner sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde imal edilen konteynırlar TIR'lara yüklendi. TIR'lar, daha sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Üzerlerinde ikişer adet konteyner yüklü olan TIR'lar Cilvegözü'ndeki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. Konteynerlerin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gideceği öğrenildi.
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