Cilvegözü'nden Suriye'ye 7 ayda 10 bin 115 yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından 2020 yılının 7 ayında 10 bin 115 yardım tırı geçti.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek tampon bölgeye gidiyor.

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye 'ye bu yılın 7 ayında 10 bin 115 yardım tırı gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 17:01

Kaynak: AA

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