Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nden, Türkiye'ye ithalat ve transit ticaret yapılmasına başlandı
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Cilvegözü'nden, Türkiye'ye ithalat ve transit ticaret yapılmasına başlandı

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelerden Türkiye'ye ithalat ve transit ticaret yapılmasına başlandı.

Cilvegözü'nden, Türkiye'ye ithalat ve transit ticaret yapılmasına başlandı, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelerden Türkiye'ye ithalat ve transit ticaret yapılmasına başlandı.
Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelerle yapılacak ticarette gümrük hizmeti kapsamındaki eşya listesi de yayınlandı. Suriye'den ithalat ve transit ticareti kapsamında, anason, arpa, ayçiçeği, badem, bakla, buğday, çörek otu, defne yaprağı, kimyon kiraz, kişniş, külçe metal, mahlep, mercimek, nohut, pamuk, pirinç,sarımsak, susam ithali yapılabilecek.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:30 Kaynak: DHA
suriye, cilvegözü, ticaret, türkiye, Ekonomi
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