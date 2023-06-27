Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alışılmışın dışında bayram görüntüsü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı Türkiye'nin bir çok noktasında bulunan Suriyeli vatandaşların sıklıkla kullandığı sınır kapısı konumunda. Geçtiğimiz yıllarda bayram öncesinde yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Gümrük Kapısında bu yıl Kurban Bayramı arifesinde alışılmışın dışında bir görüntü oluştu.

VALİLİĞİN ÖZEL İZNİ GEREKİYOR

Her yıl bayramlarda binlerce insanın kullandığı gümrük kapısını kullanan vatandaş sayısı çok az oldu. Hatay Valiliğinden alınan özel izinle seyahat edebilen vatandaşlar, bayramda memleketlerine gidemediler.

DEPREMLERİN DE ETKİSİ VAR

Suriye'ye yük taşıyan tır sürücüleriyse, sınır kapısı önünde kuyruk oluşturarak geçiş işlemleri için bekledi. Öte yandan bu bayram Suriyeli vatandaşların memleketlerine gitmemelerinde asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu da düşünüldüğü ifade edildi.