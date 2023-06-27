Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alışılmışın dışında bayram görüntüsü - Son Dakika
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alışılmışın dışında bayram görüntüsü

27.06.2023 23:08

Hatay'da bulunan Cilvegözü sınır kapısında bu sene Kurban bayramı öncesi sıra dışı bir görüntü oluştu. Her sene Suriyelilerin bayram ziyareti için ülkesine akın ettiği sınır kapıısı bu sene boş kaldı. Bunun sebebi ise Hatay Valiliğinden alınması gereken özel izin. Sadece bu özel iznin alınması halinde seyahat edebilen vatandaşlar, bayramda memleketlerine gidemediler.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı Türkiye'nin bir çok noktasında bulunan Suriyeli vatandaşların sıklıkla kullandığı sınır kapısı konumunda. Geçtiğimiz yıllarda bayram öncesinde yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Gümrük Kapısında bu yıl Kurban Bayramı arifesinde alışılmışın dışında bir görüntü oluştu.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alışılmışın dışında bayram görüntüsü

VALİLİĞİN ÖZEL İZNİ GEREKİYOR

Her yıl bayramlarda binlerce insanın kullandığı gümrük kapısını kullanan vatandaş sayısı çok az oldu. Hatay Valiliğinden alınan özel izinle seyahat edebilen vatandaşlar, bayramda memleketlerine gidemediler.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alışılmışın dışında bayram görüntüsü

DEPREMLERİN DE ETKİSİ VAR

Suriye'ye yük taşıyan tır sürücüleriyse, sınır kapısı önünde kuyruk oluşturarak geçiş işlemleri için bekledi. Öte yandan bu bayram Suriyeli vatandaşların memleketlerine gitmemelerinde asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu da düşünüldüğü ifade edildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alışılmışın dışında bayram görüntüsü
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alışılmışın dışında bayram görüntüsü
Kaynak: İHA
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Kurban Bayramı, Cilvegözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alışılmışın dışında bayram görüntüsü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alışılmışın dışında bayram görüntüsü - Son Dakika
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