Son Dakika Haberleri: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram öncesi tır yoğunluğu
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram öncesi tır yoğunluğu

2 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Kurban Bayramı öncesi tır yoğunluğu yaşanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram öncesi tır yoğunluğu, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Kurban Bayramı öncesi tır yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan başlıca sınır kapılarından olan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Kurban Bayramı öncesi tır geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor.

Hatay'dan günde ortalama 300 civarı tır Cilvegözü'nü geçerek Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı'na giderek yüklerini boşaltıyor.

Suriyeli mültecilerin bayram geçişleri sürüyor

Diğer yandan Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli mülteciler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışlarını sürdürüyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışların 9 Ağustos'ta son bulması bekleniyor. - HATAY
Kurban Bayramı, Cilvegözü, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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