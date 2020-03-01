Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek gösterisi - Son Dakika

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek gösterisi

6 saat önce

Esed'in İdlib'deki saldırısının ardından Osmaniye ve Şanlıurfa'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen vatandaşlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın önünde Türk bayrağı açarak Mehmetçiğe destek verdi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek gösterisi, System.String[]

Esed'in İdlib'deki saldırısının ardından Osmaniye ve Şanlıurfa'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen vatandaşlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın önünde Türk bayrağı açarak Mehmetçiğe destek verdi.

Gruptakilerden Adem Mıhçıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk askerine destek için Osmaniye'den geldiklerini söyledi.

Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Mıhçıoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Fatma Mıhçıoğlu da Allah'ın askerlere güç vermesi için dua etti.

Gruptakiler, gümrük kapısının önünde Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

Cilvegözü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehidin cenaze töreninde, askerler ıslanmasınlar diye vatandaşlar şemsiye tuttu
Türk bayrağını gören çocukların İstiklal Marşı'nı okuması sosyal medyada ilgi gördü Denizli-Malatyaspor maçı öncesi İdlib kahramanları unutulmadı Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bahar Kalkanı Harekatı" mesajı Açıklaması

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]