Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek, System.String[]

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na KKTC'den gelen bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi, basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Talip Sancar, Kıbrıs'tan Mehmetçiğe desteklerini göstermek için kente geldiklerini belirtti.

Türk askerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Sancar, "Şu an birlik ve beraberlik zamanıdır. Ana vatanımızın yanında olmayı kendimize şiar edindik. Allah yardımcımız olsun, askerimize ve devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

İzciler sınırda

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı öncülüğündeki bir grup izci de sınırda Mehmetçiğe destek verdi.

Subaşı, yaptığı açıklamada, İdlib'de şehit düşen askerlerden birinin federasyonlarına bağlı bir izci olduğunu dile getirdi.

Subaşı, ihtiyaç duyulduğunda her daim hazır olduklarını da vurguladı.

İzciler daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunup, "Vatan sana canım feda" sloganı attı.

Cilvegözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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