Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:18 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'nda, Suriye
'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu. Türkiye
'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürün ve yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tırların geçişi nedeniyle 4 kilometreyi bulan uzun tır kuyruğu oluştu.
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