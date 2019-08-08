Son Dakika Haberleri: Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürün ve yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tırların geçişi nedeniyle 4 kilometreyi bulan uzun tır kuyruğu oluştu.
Cilvegözü, Reyhanlı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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